Подросток сообщил о теракте в Алматы
Информация о нападении не подтвердилась.
Сегодня 2026, 21:48
107Фото: Istockphoto
5 марта в 16:48 на линию «102» полиции Алматы поступил звонок от неизвестного абонента с сообщением о якобы совершённом террористическом нападении на школу, передает BAQ.kz.
На место сразу выехали сотрудники полиции, спасатели и экстренные службы. После проверки здания и прилегающей территории информация о нападении не подтвердилась.
В 16:52 с того же номера поступил повторный звонок, в котором звонивший признался, что сделал ложное сообщение в шутку.
Проверка показала, что номер принадлежит несовершеннолетнему жителю Алатауского района. При опросе в присутствии матери подросток подтвердил, что после уроков позвонил в полицию и сообщил недостоверную информацию.
По итогам проверки в отношении законного представителя подростка составлен административный протокол за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Факт зарегистрирован в установленном порядке.
