5 марта в 16:48 на линию «102» полиции Алматы поступил звонок от неизвестного абонента с сообщением о якобы совершённом террористическом нападении на школу, передает BAQ.kz.

На место сразу выехали сотрудники полиции, спасатели и экстренные службы. После проверки здания и прилегающей территории информация о нападении не подтвердилась.

В 16:52 с того же номера поступил повторный звонок, в котором звонивший признался, что сделал ложное сообщение в шутку.

Проверка показала, что номер принадлежит несовершеннолетнему жителю Алатауского района. При опросе в присутствии матери подросток подтвердил, что после уроков позвонил в полицию и сообщил недостоверную информацию.

По итогам проверки в отношении законного представителя подростка составлен административный протокол за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.

Факт зарегистрирован в установленном порядке.