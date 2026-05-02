Подросток сорвался с обрыва в горах Алматы

В алматинском ущелье Алма-Арасан, в районе поляны Терра, подросток получил травму после падения с обрыва, передает BAQ.kz.

По предварительным данным, он повредил ногу. Очевидцы сразу сообщили о случившемся спасателям.

На вызов выехали сотрудники Республиканской службы спасения «Барыс» МЧС РК и спасатели ДЧС Алматы. Добравшись до района пансионата Алма-Арасан, они продолжили путь пешком. Подъём в горы занял около 2,5 часов.

Спасатели нашли пострадавшего — им оказался 15-летний подросток. Ему оказали первую помощь на месте и начали спуск в безопасную зону.

Позже подростка эвакуировали и передали медикам Центра медицины катастроф.