В Сети стало доступно видео, на котором девушка-подросток рассказывает о намерении разделать кота, передает BAQ.KZ.

"Я его разморожу, а потом уже, когда разделывать буду, какие‑нибудь фоточки поприсылаю… как разделываю, допустим. Башку ему отрублю. Никакой этой хрипоты не будет".

Ролик вызвал негодование среди пользователей, которые обратились к правоохранительным органам с требованием провести проверку.

В Департаменте полиции Восточно‑Казахстанской области сообщили, что лицо, появившееся в видео — 17-летняя школьница. Ее доставили в отдел вместе с родителями.

"Проводится разбирательство с несовершеннолетней и её законными представителями. Проведена профилактическая беседа: разъяснена ответственность за угрозы и нормы законодательства. Проверка показала, что животное не было убито — оно было уже мертвым на момент появления в видео", - говорится в комментарии.

Материалы дела будут переданы в местную комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате для оценки ситуации и принятия соответствующих мер. В том числе возможны воспитательные меры, но уголовное преследование пока не применимо ввиду возраста девушки.