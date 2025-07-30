Подросток угрожала разделать кота на видео в ВКО
17-летней девушке грозит комиссия по делам несовершеннолетних после шокирующего ролика.
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В Сети стало доступно видео, на котором девушка-подросток рассказывает о намерении разделать кота, передает BAQ.KZ.
"Я его разморожу, а потом уже, когда разделывать буду, какие‑нибудь фоточки поприсылаю… как разделываю, допустим. Башку ему отрублю. Никакой этой хрипоты не будет".
Ролик вызвал негодование среди пользователей, которые обратились к правоохранительным органам с требованием провести проверку.
В Департаменте полиции Восточно‑Казахстанской области сообщили, что лицо, появившееся в видео — 17-летняя школьница. Ее доставили в отдел вместе с родителями.
"Проводится разбирательство с несовершеннолетней и её законными представителями. Проведена профилактическая беседа: разъяснена ответственность за угрозы и нормы законодательства. Проверка показала, что животное не было убито — оно было уже мертвым на момент появления в видео", - говорится в комментарии.
Материалы дела будут переданы в местную комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате для оценки ситуации и принятия соответствующих мер. В том числе возможны воспитательные меры, но уголовное преследование пока не применимо ввиду возраста девушки.
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