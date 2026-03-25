В Атырау в торгово-развлекательном центре Infinity подросток упал с высоты, в результате чего была повреждена конструкция входной группы здания, передает BAQ.KZ со ссылкой на паблик ATYRAUOIL.

По предварительной информации, при падении была пробита часть потолка у входа в ТРЦ. О состоянии подростка на данный момент не сообщается.

Обстоятельства происшествия выясняются. Рассматриваются различные версии случившегося, в том числе возможная попытка скрыться или спор, однако официального подтверждения ни одной из них пока нет.