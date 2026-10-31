Подросток упал в шахту лифта с десятого этажа в Екатеринбурге
16-летнего юношу госпитализировали с компрессионным переломом позвоночника.
31 Октября 2026, 01:37
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31 Октября 2026, 01:3731 Октября 2026, 01:37
177Фото: Pixabay.com
В российском Екатеринбурге 16-летний подросток упал в шахту лифта в недостроенном жилом комплексе. После происшествия он смог самостоятельно вызвать скорую помощь.
Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошёл во время прогулки на территории строящегося жилого комплекса на улице Бажова.
По предварительным данным, на уровне десятого этажа юноша по неосторожности провалился в лифтовую шахту и упал до первого этажа.
Прибывшие медики госпитализировали подростка в реанимацию. Врачи диагностировали у него компрессионный перелом позвоночника.
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