Подросток упал в шахту лифта с десятого этажа в Екатеринбурге

В российском Екатеринбурге 16-летний подросток упал в шахту лифта в недостроенном жилом комплексе. После происшествия он смог самостоятельно вызвать скорую помощь.

Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошёл во время прогулки на территории строящегося жилого комплекса на улице Бажова.

По предварительным данным, на уровне десятого этажа юноша по неосторожности провалился в лифтовую шахту и упал до первого этажа.

Прибывшие медики госпитализировали подростка в реанимацию. Врачи диагностировали у него компрессионный перелом позвоночника.