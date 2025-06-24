Комитет уголовно-исполнительной системы сообщил о предотвращённой попытке побега в одном из учреждений для несовершеннолетних осуждённых в Алматы, передает BAQ.KZ.

По данным ведомства, осужденный попытался покинуть территорию учреждения, но был оперативно задержан сотрудниками учреждения, что позволило избежать ЧП.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.

"Назначено служебное расследование для выяснения всех обстоятельств", - прокомментировали в КУИС.

В КУИС подчеркнули, что предприняты меры по усилению режима безопасности и контролю, а также проведена проверка соблюдения должностных инструкций персоналом.

О состоянии самого несовершеннолетнего, а также о возможных мотивах побега официальной информации пока не поступало.

Ранее мы писали о том, что из психцентра в Алматы сбежали двое пациентов.