Подросток устроил побег из колонии в Алматы
В Алматы предотвратили побег подростка из учреждения для осужденных.
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Комитет уголовно-исполнительной системы сообщил о предотвращённой попытке побега в одном из учреждений для несовершеннолетних осуждённых в Алматы, передает BAQ.KZ.
По данным ведомства, осужденный попытался покинуть территорию учреждения, но был оперативно задержан сотрудниками учреждения, что позволило избежать ЧП.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.
"Назначено служебное расследование для выяснения всех обстоятельств", - прокомментировали в КУИС.
В КУИС подчеркнули, что предприняты меры по усилению режима безопасности и контролю, а также проведена проверка соблюдения должностных инструкций персоналом.
О состоянии самого несовершеннолетнего, а также о возможных мотивах побега официальной информации пока не поступало.
Ранее мы писали о том, что из психцентра в Алматы сбежали двое пациентов.
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