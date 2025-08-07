Подросток утонул на глазах очевидцев на Алаколе
17-летний юноша утонул после прыжка с катера.
Трагедия произошла на озере Алаколь, со стороны посёлка Жарбулак. Как сообщили в Департаменте полиции области Абай, 17-летний подросток утонул, предположительно, после прыжка с катера на глубине, не предназначенной для купания,передает BAQ.KZ.
По предварительным данным, молодой человек находился на борту катера на расстоянии около 500 метров от берега, и, не надев спасательный жилет, спрыгнул в воду. Спустя несколько минут он начал тонуть.
На помощь ему поспешил другой отдыхающий — в спасжилете. Однако, охваченный паникой, подросток потянул за собой спасателя под воду, и тот был вынужден отплыть, чтобы избежать собственной гибели.
К сожалению, подросток утонул на глазах у очевидцев.
По факту трагедии начато досудебное расследование в отношении 32-летнего владельца катера по статье: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека.
Проводятся следственные действия, назначен комплекс экспертиз. Ведётся работа по установлению всех обстоятельств происшествия.
Полиция напоминает: купание в запрещённых зонах и игнорирование правил безопасности на воде — смертельно опасно.
