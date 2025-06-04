Несчастный случай произошёл 31 мая на реке Уил в Темирском районе, недалеко от местечка Кикибас близ Шубаркудука, передает BAQ.KZ.

По данным ДЧС, подросток помогал семье с хозяйством — гнал скот на водопой, когда одна из овец попала в воду. Мальчик бросился спасать животное, но сам не смог выбраться и утонул. Тело нашли и извлекли из воды сотрудники экстренных служб.

Это уже вторая трагедия с подростком в Актюбинской области за последние дни. Напомним, 23 мая в городе Шалкар утонул 15-летний школьник, который купался в запрещённом месте, где глубина достигала шести метров.

В ДЧС региона в очередной раз напоминают:

не оставляйте детей без присмотра у водоёмов,

не допускайте купания в необорудованных и запрещённых местах,

проводите профилактические беседы с подростками о правилах безопасности на воде.

С приходом летней жары число таких происшествий растёт. Только бдительность взрослых и своевременное информирование детей может предотвратить подобные трагедии.