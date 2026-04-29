Подросток за рулём устроил погоню в Мангистауской области

В Мангистауская область в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» сотрудники полиции выявили факт управления автомобилем несовершеннолетним.

Как сообщили в правоохранительных органах, внимание патрульных привлек автомобиль Subaru Forester, поведение которого на дороге показалось подозрительным. На требование остановиться водитель не отреагировал и продолжил движение на высокой скорости.

После непродолжительного преследования транспортное средство было остановлено, а водитель задержан.

В ходе проверки установлено, что за рулём находился несовершеннолетний, не имеющий водительского удостоверения.

По данному факту подросток привлечён к административной ответственности. Также к ответственности привлечена его мать - за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности ребёнка.

Автомобиль помещён на специализированную штрафстоянку.

С подростком и его законным представителем проведена профилактическая беседа. Родителям дополнительно разъяснили требования законодательства о недопустимости допуска несовершеннолетних к управлению транспортными средствами.