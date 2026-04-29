Подросток за рулём устроил погоню в Мангистауской области
В Мангистауской области полицейские задержали несовершеннолетнего, который управлял автомобилем и пытался скрыться от патруля.
В Мангистауская область в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» сотрудники полиции выявили факт управления автомобилем несовершеннолетним.
Как сообщили в правоохранительных органах, внимание патрульных привлек автомобиль Subaru Forester, поведение которого на дороге показалось подозрительным. На требование остановиться водитель не отреагировал и продолжил движение на высокой скорости.
После непродолжительного преследования транспортное средство было остановлено, а водитель задержан.
В ходе проверки установлено, что за рулём находился несовершеннолетний, не имеющий водительского удостоверения.
По данному факту подросток привлечён к административной ответственности. Также к ответственности привлечена его мать - за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности ребёнка.
Автомобиль помещён на специализированную штрафстоянку.
С подростком и его законным представителем проведена профилактическая беседа. Родителям дополнительно разъяснили требования законодательства о недопустимости допуска несовершеннолетних к управлению транспортными средствами.
Самое читаемое
- Сатпаев назван лучшим нападающим в истории Казахстана
- Проигрыш Елены Рыбакиной не оставил в стороне мировую общественность
- Димаш Кудайберген раскрыл детали работы с первым подопечным
- Дедушка подозревается в изнасиловании внука в Туркестанской области
- В Отыраре шакал напал на детей: один ребенок госпитализирован