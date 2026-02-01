  • 1 Февраля, 19:02

Подросток застрял в лифте в Астане

Спасатели МЧС пришли на помощь ребёнку.

Фото: МЧС РК

На пешеходном мосту, расположенном по ул. А.Бараева в городе Астана мальчик 2011 г.р. оказался в ловушке застрявшего пассажирского лифта. Услышавший его голос прохожий позвонил на номер 112, передаёт BAQ.KZ.

Прибывшие на место вызова спасатели с помощью специального  ключа открыли дверь лифта и эвакуировали ребенка. 

МЧС напоминает, если Вы застряли в лифте, то не волнуйтесь сами и успокойте соседей, свяжитесь с диспетчером.

"Не нажимайте на все кнопки подряд, не пытайтесь раздвигать двери лифта самостоятельно, используйте все каналы связи с внешним миром", - добавили в ведомстве.

