Подросток застрял в лифте в Астане
Спасатели МЧС пришли на помощь ребёнку.
Сегодня, 17:37
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:37Сегодня, 17:37
195Фото: МЧС РК
На пешеходном мосту, расположенном по ул. А.Бараева в городе Астана мальчик 2011 г.р. оказался в ловушке застрявшего пассажирского лифта. Услышавший его голос прохожий позвонил на номер 112, передаёт BAQ.KZ.
Прибывшие на место вызова спасатели с помощью специального ключа открыли дверь лифта и эвакуировали ребенка.
МЧС напоминает, если Вы застряли в лифте, то не волнуйтесь сами и успокойте соседей, свяжитесь с диспетчером.
"Не нажимайте на все кнопки подряд, не пытайтесь раздвигать двери лифта самостоятельно, используйте все каналы связи с внешним миром", - добавили в ведомстве.
Самое читаемое