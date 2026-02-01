На пешеходном мосту, расположенном по ул. А.Бараева в городе Астана мальчик 2011 г.р. оказался в ловушке застрявшего пассажирского лифта. Услышавший его голос прохожий позвонил на номер 112, передаёт BAQ.KZ.

Прибывшие на место вызова спасатели с помощью специального ключа открыли дверь лифта и эвакуировали ребенка.

МЧС напоминает, если Вы застряли в лифте, то не волнуйтесь сами и успокойте соседей, свяжитесь с диспетчером.