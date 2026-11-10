Подрядчик с фиктивными документами получил дорожный контракт на 2,4 млрд тенге

Председатель правления «КазАвтоЖола» Дархан Иманашев сегодня выступил на брифинге в СЦК и прокомментировал ситуацию с подрядчиком, получившим контракт на ремонт дороги «Астана – Кабанбай» стоимостью 2,4 млрд тенге. Транспортная прокуратура установила, что фирма, получившая тендер, вписала в документы специалиста, который на самом деле у неё не работал.

На брифинге журналисты спросили, почему конкурсная комиссия не проверяет достоверность документов участников государственных закупок. Иманашев пояснил, что нацкомпания рассматривает документы, загруженные через портал госзакупок, но не имеет полномочий проверять их подлинность.

У конкурсной комиссии нет полномочий проверять легитимность представленных документов, поскольку соответствующие приказы и документы подрядной компании были предоставлены на момент проведения конкурсных процедур, — заявил он.

По словам главы «КазАвтоЖола», ответственность за достоверность сведений несут сами подрядчики. При этом ремонт дороги уже завершён и объект введён в эксплуатацию. Также Иманашев сообщил, что за последние два года нацкомпания отстранила около 120 специалистов технического надзора, которые фактически отсутствовали на дорожных объектах.

Путём составления актов эти факты фиксировались, после чего к соответствующим компаниям применялись штрафные санкции, а сами специалисты отстранялись от работы, — рассказал он.

В компании добавили, что предлагают передать контроль за работой технического надзора Научному центру качества дорожных активов.