Подрядчик вернул государству десятки миллионов в Актюбинской области
В бюджет вернули более 1 млрд тенге.
В Актюбинской области органы прокуратуры добились взыскания свыше 1 млрд тенге в доход государства по итогам 2025 года, передает BAQ.KZ.
Значительная часть этих средств была возвращена благодаря исполнению гарантийных обязательств по государственным контрактам, обеспечительным платежам и неустойкам по договорам госзакупок, а также погашению налоговой недоимки.
Одним из примеров стала ситуация с ТОО "MIR-A Construction". Компания заключила договор с Управлением строительства области на возведение учебно-тренировочной базы из модульных зданий в селе Матай Байғанинского района. В рамках исполнения обязательств подрядчику был перечислен аванс в размере 288 млн тенге.
Однако позднее договор расторгли в одностороннем порядке, и выделенный аванс оставался невозвращённым более года. Лишь после вмешательства прокуратуры средства были полностью взысканы и перечислены в бюджет.
В надзорном органе отмечают, что работа по возврату государственных средств продолжается и находится под постоянным контролем органов прокуратуры.
