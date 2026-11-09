Ущерб свыше 115 млн тенге: незаконную добычу камня выявили при ремонте трассы
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В области Жетісу выявили факт незаконной добычи полезных ископаемых при капитальном ремонте автомобильной дороги республиканского значения «Алматы – Усть-Каменогорск». Предварительный ущерб государству превысил 115 млн тенге.
Нарушение установила специализированная природоохранная прокуратура региона. По данным надзорного органа, подрядная организация без необходимых разрешительных документов добывала камень и грунт на горном склоне, используя их для устройства основания дорожного полотна.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по пункту 3 части 3 статьи 334 Уголовного кодекса Республики Казахстан (самовольное пользование недрами).
В настоящее время проводится досудебное расследование. Его ход находится на контроле прокуратуры области Жетісу.
В надзорном органе отметили, что работа по обеспечению соблюдения экологического законодательства и защите природных ресурсов региона продолжается.
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