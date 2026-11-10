Нарушили договор и избежали наказания: что выявил Верховный суд

В Казахстане некоторые подрядчики, нарушившие условия государственных контрактов, избегали попадания в реестр недобросовестных поставщиков благодаря соглашениям с заказчиками. Верховный суд выявил подобные случаи при изучении судебной практики за 2024–2025 годы.

В анализе говорится, что отдельные суды утверждали соглашения между государственными заказчиками и подрядчиками, хотя споры затрагивали бюджетные средства и требовали судебного решения.

Новый договор вместо черного списка

Один из примеров связан со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса в Степногорске Акмолинской области.

Государственный заказчик обратился в суд с требованием признать подрядную организацию недобросовестным участником госзакупок. Спор касался выполнения услуг авторского надзора за строительством объекта.

Но стороны заключили медиативное соглашение. Подрядчик обязался подписать новый договор, приступить к работе в течение трех дней и оперативно отвечать на обращения заказчика.

Для взаимодействия предусматривалось даже участие представителя подрядчика в рабочей группе WhatsApp.

Взамен заказчик отказался от требований признать организацию недобросовестным участником госзакупок. Суд утвердил соглашение 17 января 2024 года.

Похожий случай произошел при рассмотрении другого спора. В нем фигурировала неустойка в размере 6 179 455 теңге.

Стороны договорились, что подрядчик завершит строительно-монтажные работы до конца 2024 года, а государственный заказчик откажется от иска.

Верховный суд раскритиковал подобную практику.

«В обоих случаях ответчики не выполнили свои обязательства по договорам, что являлось безусловным основанием для признания их недобросовестными участниками государственных закупок».

В документе прямо говорится о последствиях таких соглашений.

«Данные споры связаны с освоением бюджетных средств, которые затрагивают экономические интересы государства. Однако суды, утвердив медиативное соглашение, по сути увели недобросовестных поставщиков от ответственности».

Судебная коллегия указала, что утверждение подобных соглашений недопустимо, а аналогичные нарушения необходимо рассматривать как грубые.

Сколько дел о недобросовестных поставщиках рассмотрели суды

Согласно данным судебной системы «Төрелік», в 2024 году в суды Казахстана поступило 38 500 исков и дел о признании поставщиков недобросовестными участниками госзакупок.

В 2025 году их количество сократилось до 22 592, или на 41,3%.

Суды вынесли следующие решения.

В 2024 году вынесено 29 150 решений, удовлетворено 23 114 исков.

В 2025 году вынесено 17 626 решений, удовлетворено 13 410 исков.

В отдельных регионах количество рассмотренных дел, напротив, увеличилось.

В Мангистауской области число решений выросло с 1 180 до 1 212, в Туркестанской области с 466 до 638.

При этом снижение общего количества судебных споров само по себе не свидетельствует об уменьшении числа нарушений при государственных закупках.

Обувь поставили с опозданием, но в черный список не включили

Верховный суд выявил случаи, когда поставщиков, напротив, необоснованно привлекали к ответственности.

Один из споров возник из-за 50 пар обуви, которые организация должна была поставить по государственному контракту.

Заказчик направил заявку 24 июля 2024 года. По условиям договора поставщик должен был передать товар в течение 15 календарных дней.

Но 40 пар поступили только 4 декабря, а оставшиеся 10 пар доставили 31 декабря.

Суды первой и апелляционной инстанций признали поставщика недобросовестным участником госзакупок.

Кассационный суд отменил эти решения.

Выяснилось, что вся обувь поступила до окончания срока действия договора. Заказчик принял товар без замечаний по качеству и количеству, а доказательств причиненного ущерба не представил.

В документе Верховного суда разъясняется подход к оценке подобных нарушений.

«Для удовлетворения иска о признании Поставщика недобросовестным участником закупок недостаточно наличия лишь одного факта нарушения им обязательства. Нарушения должны быть признаны судом существенными, повлекшими негативные последствия для Заказчика».

По действующему законодательству при ненадлежащем исполнении договора предусмотрено исключение из обязанности заказчика обращаться в суд, если поставщик исполнил обязательства, выплатил неустойку и не причинил заказчику ущерба.

Договор расторгли, а программой продолжали пользоваться

Другой спор касался цифровой системы проверки научных работ на заимствования.

В феврале 2025 года заказчик получил доступ к платформе OySyn. Позднее возникли претензии к ее соответствию техническим требованиям, и 7 апреля договор расторгли.

Несмотря на это, организация продолжила работать в системе.

Согласно материалам дела, после расторжения договора заказчик продолжал проверки и взаимодействие с разработчиком. Всего за рассматриваемый период через платформу провели более 200 проверок научных работ и материалов.

Кассационный суд установил, что заказчик фактически продолжал пользоваться продуктом, а доказательств достаточных оснований для признания поставщика недобросовестным не было.

Более того, 9 октября 2025 года стороны заключили меморандум, по которому заказчик получил право бесплатно провести до конца 2026 года 1 000 проверок в системе.

Из-за пропущенного срока подрядчик избежал признания недобросовестным

Еще одна проблема, выявленная Верховным судом, связана со сроками подачи исков.

В одном из дел государственный орган установил, что компания предоставила недостоверную информацию об опыте строительных работ.

Об этом нарушении органу стало известно 4 марта 2024 года после обращения через платформу e-Otinish.

Но иск о признании поставщика недобросовестным поступил в суд лишь 26 апреля, когда установленный законом 30-дневный срок уже истек.

Хотя факт предоставления недостоверной информации подтвердился, Верховный суд отменил решения местных судов и отказал в удовлетворении иска из-за несвоевременного обращения.

По действующему закону срок подачи таких исков зависит от основания обращения. При полном неисполнении обязательств отсчет ведется со дня расторжения договора либо окончания его действия, при ненадлежащем исполнении с момента, когда заказчику стало известно о нарушении.

Какие выводы сделал Верховный суд

По итогам анализа судебная коллегия указала на недостаточное изучение обстоятельств отдельных дел и ошибки в толковании законодательства о государственных закупках.

Особое внимание уделено попыткам завершать споры мировыми соглашениями там, где затронуты экономические интересы государства.

«Утверждение медиативного соглашения по таким категориям дел не допустимо, так как затрагиваются экономические интересы государства».

Верховный суд подчеркнул необходимость соблюдения предусмотренных законом оснований для признания поставщиков недобросовестными и недопустимость освобождения от ответственности через неправомерные примирительные процедуры.

Выводы содержатся в анализе судебной практики Верховного суда Казахстана по делам о государственных закупках за 2024–2025 годы.