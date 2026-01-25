В Мангистауской области подрядную организацию привлекли к административной ответственности за несоблюдение требований по содержанию автодороги областного значения "Жетыбай – Карамандыбас – Жанаозен", передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Как сообщили в департаменте полиции, проверка состояния дороги была проведена в прошлом году. В ходе инспекции были выявлены нарушения, после чего подрядчику направили официальные предписания с требованием устранить недостатки.

Однако в установленный срок компания не выполнила предписания и не предоставила отчет о проделанных работах. В связи с этим в отношении организации был составлен административный протокол по части 3 статьи 462 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, предусматривающей ответственность за неисполнение законных требований контрольных органов.

Судебным постановлением от 14 января 2026 года подрядчик был оштрафован на 500 месячных расчетных показателей, что составляет 2 162 500 тенге.