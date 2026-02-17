Подснежники расцвели в ботаническом саду

Сегодня 2026, 07:06
Сегодня 2026, 07:06
Сегодня 2026, 07:06
48
Фото: Pixabay.com

В Главном ботаническом саду Алматы зацвели подснежники — символ наступающей весны, передает BAQ.KZ со ссылкой на городской акимат.

По словам сотрудников, первые цветы в этом сезоне они заметили ещё в январе, а массовое цветение началось в середине февраля.

Подснежники — уязвимые первоцветы. В администрации сада просят бережно относиться к растениям: не ходить по газонам и полянам и не срывать цветы.

"Пусть весенние первоцветы продолжают радовать жителей и гостей города каждый год", - отметили сотрудники ботанического сада.

