В Главном ботаническом саду Алматы зацвели подснежники — символ наступающей весны, передает BAQ.KZ со ссылкой на городской акимат.

По словам сотрудников, первые цветы в этом сезоне они заметили ещё в январе, а массовое цветение началось в середине февраля.

Подснежники — уязвимые первоцветы. В администрации сада просят бережно относиться к растениям: не ходить по газонам и полянам и не срывать цветы.