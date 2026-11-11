Подсолнечник вытянул сезон: сколько урожая собрали аграрии Восточного Казахстана

Засушливое лето сказалось на урожае зерновых в Восточно-Казахстанской области, однако масличные культуры показали более уверенный результат. В этом году аграрии собрали свыше 485 тысяч тонн масличных, большую часть которых составил подсолнечник. Ещё 428,7 тысячи тонн пришлись на зерновые и зернобобовые культуры.

Об итогах уборочной кампании на брифинге в Региональной службе коммуникаций рассказала заместитель руководителя Управления сельского хозяйства ВКО Жаннат Кошерова.

В этом году посевные площади в регионе превысили 611 тысяч гектаров. По сравнению с прошлым годом они увеличились на 5,5 тысячи гектаров. Однако расширение площадей не помогло полностью компенсировать влияние погоды.

В период вегетации стояла жара, осадков было недостаточно. В результате средняя урожайность зерновых составила 17,4 центнера с гектара. Для сравнения: годом ранее этот показатель достигал 20,3 центнера.

Зато масличные культуры оказались менее уязвимы к погодным условиям. В общей сложности хозяйства собрали 485,2 тысячи тонн, из них 456,78 тысячи тонн — подсолнечник. Средняя урожайность составила 19,3 центнера с гектара.

Чтобы уборочная кампания не затянулась, хозяйства заранее подготовили технику и поля. В частности, внесли 69 тысяч тонн минеральных удобрений. Для сельхозработ аграриям выделили 19 тысяч тонн удешевлённого дизельного топлива, а ещё 5,3 тысячи тонн предусмотрели для сушки зерна.

Подготовились и к хранению собранного урожая. Общая вместимость зернохранилищ региона, включая мощности перерабатывающих предприятий, составляет 829 тысяч тонн.

Не остался без внимания и вопрос финансирования. По программе «Кең дала 2» на весенне-полевые и уборочные работы направили 22,2 млрд тенге.

Кроме того, с начала года сельхозтоваропроизводители приобрели через АО «КазАгроФинанс» 503 единицы техники и оборудования на общую сумму 17,7 млрд тенге. Ещё 3,4 млрд тенге выделили на субсидирование растениеводства. Средства направили на поддержку семеноводства, удешевление удобрений и пестицидов, а также компенсацию расходов на подачу поливной воды.

Таким образом, несмотря на непростые погодные условия, восточноказахстанским аграриям удалось собрать значительный урожай. Особенно весомым оказался результат по подсолнечнику, который в очередной раз подтвердил свою важную роль в сельском хозяйстве региона.