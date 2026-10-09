Подсолнечное масло за 756 тенге: как в ВКО сдерживают цены на продукты

В Восточно-Казахстанской области продолжается работа по обеспечению населения продуктами питания первой необходимости по доступным ценам. О принимаемых мерах сообщил руководитель регионального Департамента торговли и защиты прав потребителей Асхат Сагидолдин на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций.

С начала 2026 года в регионе организовали 490 сельскохозяйственных ярмарок. С сентября они проходят в рамках единой концепции «Дала дәмі», которая позволяет жителям приобретать продукцию напрямую у сельхозпроизводителей.

Дополнительным инструментом сдерживания цен остаётся стабилизационный фонд СПК «Ертіс». Социально значимые продовольственные товары по сниженным ценам реализуются в 41 торговом объекте области.

В частности, подсолнечное масло реализуется по 756 теңге, рис — 584 теңге, сахар — 418 теңге, гречневая крупа — 389 теңге, соль — 97 теңге.

В регионе подготовили запасы овощей на осенне-зимний период

Для обеспечения стабильных поставок овощей в предстоящий осенне-зимний сезон сформированы необходимые запасы. В наличии имеются 3 650 тонн картофеля, 840 тонн моркови, 880 тонн капусты и 590 тонн лука.

Реализация овощной продукции из сформированных запасов начнётся 1 ноября.

Таким образом, в регионе принимаются меры по поддержанию доступности основных продуктов питания: проводятся сельскохозяйственные ярмарки, расширяется реализация товаров через стабилизационный фонд и создаются запасы овощей на холодный период года.