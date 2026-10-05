Подстанцию 1979 года усилили в Карагандинской области: что это даст региону
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В Карагандинской области усилили одну из основных подстанций региона. На «Нуре», которая работает с 1979 года, запустили второй автотрансформатор. Раньше в часы пик нагрузка на объект была высокой.
Теперь у региона появился дополнительный резерв электроэнергии. Это позволит подключать новых потребителей, предприятия и будущие электростанции.
Зачем понадобился второй трансформатор
Подстанция «Нура» находится в Бухар-Жырауском районе. Ее строили для передачи электроэнергии от Экибастуза в южные регионы Казахстана, в том числе в Караганду и область.
Сегодня через нее проходит основной обмен электроэнергией между Карагандинским энергоузлом и национальной энергосистемой.
«В часы пик нагрузка на нее была достаточно высокой, поэтому несколько лет назад приняли решение установить второй автотрансформатор», - рассказал директор филиала «Центральные МЭС» KEGOC Алмас Саухимов.
Новая мощность позволит снять часть существующих ограничений при подключении объектов.
Дополнительную электроэнергию смогут получить и предприятия специальной экономической зоны «Сарыарка», где планируется дальнейшее расширение производств.
К сети хотят подключить ВЭС на 500 МВт
В Карагандинской области планируют построить ветровую электростанцию мощностью 500 МВт. Новый автотрансформатор позволит в дальнейшем подключить ее к энергосистеме.
При реализации проекта доля казахстанского содержания составила 67 процентов. Сам автотрансформатор произведен в Казахстане, его серийный выпуск уже налажен.
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