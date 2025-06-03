В зале суда 3 июня подсудимый Дархан Аскентай выступил с речью, в которой попытался объяснить свою роль в трагическом инциденте. Он выразил соболезнования родным погибшего и признал, что находился на месте событий, однако категорически отверг участие в насилии, передаёт BAQ.KZ.

"Уважаемый суд, по этому трагическому делу, прежде всего, хочу выразить соболезнования — пусть усопший обретёт покой. Соболезную его матери, родным и близким, тем, кто его воспитал. Да, я действительно находился на месте происшествия и звонил своему другу. Но я не звал Нурбола для того, чтобы избивать кого-то или мстить", — сказал Аскентай.

По его словам, он не поднимал руку ни на одного человека, не наносил ударов и не имел при себе ножа. Однако он признал, что сожалеет о том, что позвал друга — Нұрбола, что, по его мнению, стало одной из причин эскалации конфликта.

"Если посмотреть на мои действия и видеозаписи, видно, что я никого не бил, не пинал и у меня в руках не было ножа. Я сожалею, что позвал своего друга Нурбола. Кто бы мог подумать, что всё закончится внезапной дракой и трагедией", — добавил он.

Аскентай также обвинил потерпевшего Карыжаубая в том, что именно он спровоцировал конфликт:

"Уважаемый суд, прошу квалифицировать действия Каржаубая по статье 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Хулиганство), ведь именно он начал конфликт, собрал группу людей и применил оружие — нож", — заявил подсудимый.

Суд продолжает заслушивание сторон. Процесс по делу Шерзата Полата вызывает широкий общественный резонанс и продолжается второй день.