На судебном заседании по делу об убийстве Шерзата Полата в Талдыкоргане были продемонстрированы видеозаписи допроса подсудимого Нурбола Токтаубаева, проведённого следователями вскоре после трагедии. На видео он признаёт, что участвовал в конфликте и наносил удары потерпевшему, но утверждает, что не видел момента нанесения смертельного ножевого ранения, передаёт BAQ.KZ.

Согласно его показаниям, он прибыл на место после звонка друга Дархана Аскентая, который сообщил, что его избили из-за долга в 500 тенге:

"Я приехал к магазину "Камажай", начал выяснять, что случилось. Оказалось, что конфликт был из-за 500 тенге. Потом подошёл Шерзат, говорил с нами агрессивно. Я позвонил Шынгысу, сказал о случившемся. Приехали Азамат, Равиль и Нуркияс. Я сам оружия не трогал. Кто ударил ножом — не знаю. Ножей я не видел. Нуркияс дважды ударил Шерзата прикладом по голове".

На видео он уточняет, что после конфликта они уехали в село Турар Рыскулов, где обсуждали произошедшее, и что о смерти Шерзата узнал только в РУВД:

"Прошу прощения у его семьи. Очень сожалею о случившемся. Я признаю, что бил его", — заявил Токтаубаев на записи.

На вопрос адвоката потерпевшей стороны о количестве падений Шерзата Токтаубаев ответил, что отказывается от показаний на видео, объяснив это тем, что мог перепутать Шерзата с другим участником — Нурканатом Гайыпбаевым.

Просмотр видеодоказательств продолжается. Суд устанавливает последовательность событий и степень участия каждого из подсудимых.