Во время своего выступления в суде 3 июня Равиль Сакиев — один из обвиняемых по делу Шерзата Полата — заявил, что раскаивается в совершённом, но с основными пунктами обвинения не согласен. Он признал, что действительно два-три раза ударил потерпевшего Нурганата Гайыпбаева ногой и попросил за это прощения, передаёт BAQ.KZ.

"Прежде всего, я хочу от всей души извиниться перед Кадыровой Жумагуль апа. Я уже говорил и на следствии, и в суде, что несколько раз ударил Нурганата ногой. Сожалею об этом и прошу прощения", — сказал подсудимый.

Токтаубаев также выразил соболезнования родным погибшего Шерзата Полата.

Что касается обвинения в участии в убийстве, то он отверг эти утверждения, подчеркнув, что у него не было ножа и он не наносил смертельных ударов. По его словам, Гайыпбаев в разных показаниях называл разных людей, что, по мнению подсудимого, ставит под сомнение достоверность обвинений.

"Если бы я действительно ударил ножом, я бы не звал его потом. Это нелогично. У меня не было ни ножа, ни другого холодного оружия", — подчеркнул он.

По словам Токтаубаева, конфликт начался с недоразумения, а драка вспыхнула неожиданно. Он отметил, что ударил Нурганата ногой уже после того, как прозвучал выстрел, и раскаивается в этом.

"Сожалею и прошу квалифицировать мои действия как хулиганство — по статье 293, часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан", — резюмировал обвиняемый.

Напомним, в деле об убийстве Шерзата Полата фигурируют сразу несколько подсудимых. Судебные прения продолжаются.