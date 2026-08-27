Подвалы похожи на шахты: жители аварийного дома в Астане показали мрачный быт

Пятиэтажный дом под номером 43 по улице Телжана Шонанұлы был обследован в 2025-м году. Кирпичное общежитие признали аварийным, присвоив ему 64,7% изношенности. Однако местные жильцы говорят, что нанимали независимую экспертизу. И цифры она показала совершенно другие.

Нас сразу предупреждают: ходить здесь нужно с опаской и желательно на небольшом расстоянии от стен. На углу дома видны кирпичи, которые могут сорваться вниз в любую минуту. Для большей безопасности местные жители попытались их зафиксировать.

«Независимая экспертиза, которую мы нанимали, показала, что дом непригоден для жизни на 80%. Обратите внимание, здесь все сыпется, рушится. Даже если по фасаду пройтись видно, что дом дал сильный крен», - рассказывает житель дома Таир Кумсалиев.

Самая главная проблема, по мнению мужчины, связана с подвалом. Один из входов в него поверг нашу съемочную группу в шок.

«Вот эта лестница, на первом этаже, железная. Ее сами жильцы установили. Бетонный оригинал уже провалился. Внизу ходить невозможно выпрямившись, дом дал сильную просадку. Лестницы попадали», - говорит Таир Кумсалиев.

Стены здесь могут рассказать о многом. На разных этажах можно увидеть надписи и вырезанные в стенах даты. Разброс по времени большой, наверное, таким образом память о себе оставляло не одно поколение.

Грязные стены, покрытые паутиной, и ямы в напольных плитах заставляют чувствовать себя некомфортно. Добавляют тревоги решетки на подъездных окнах.

Встречались на нашем пути и те, кто не захотел представляться, но свою точку зрения о жизни в доме все же озвучил.

«ОСИ работает, я думаю справляется, насколько это возможно. Общежитие запущено. Мы поддерживаем его насколько можем, делаем уборку. Но положение бедственное. Скоро отопительный сезон, я даже не знаю как мы в него войдем. Все в аварийном состоянии», - говорит жительница дома.

Больше пугающих кадров и полные интервью людей смотрите в новом выпуске программы «Это вам не Лондон», который в ближайшее время появится на нашем ютуб-канале.