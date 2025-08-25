Подварианты "омикрона" продолжают циркулировать в Казахстане
Несмотря на это случаи COVID-19 в стране снизились вдвое.
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Казахстане остаётся стабильной. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК продолжает мониторинг КВИ в стране и за её пределами, передает BAQ.KZ.
С начала года в республике зарегистрировано 859 случаев заболевания, что в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (1 353 случая). Летальных исходов не зафиксировано, а болезнь протекает преимущественно в лёгкой форме, пациенты получают лечение в амбулаторных условиях.
По данным последнего мониторинга, в стране продолжают циркулировать подварианты Омикрон: XFG.3 — 83,3%, XFG.3.3.1 — 5,6%, XFG.3.4.3 — 5,6%, XFG.2 — 5,6%.
Согласно данным ВОЗ, циркуляция линии XFG не несёт дополнительных рисков для здоровья населения по сравнению с другими ранее циркулировавшими потомками Омикрон.
Регулярный ежеквартальный мониторинг помогает отслеживать изменения и поддерживать эпидемиологическую безопасность в стране.
