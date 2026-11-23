Подъёмные и деньги на жильё: кому в Акмолинской области хотят помочь в 2027 году
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В Ерейментауском районе Акмолинской области планируют в 2027 году предоставлять подъёмные пособия и помощь с приобретением или строительством жилья специалистам, которые приедут работать в сёла. Соответствующий проект решения подготовили местные власти, передаёт BAQ.KZ.
Поддержка предназначена не только для тех, кто впервые переезжает в сельскую местность. На неё также смогут претендовать специалисты, возвращающиеся после обучения, чтобы жить и работать в населённых пунктах района.
Согласно проекту, помощь предусмотрена для работников нескольких сфер:
-
здравоохранения и образования;
-
социального обеспечения;
-
культуры, спорта и архивного дела;
-
цифровых технологий;
-
агропромышленного комплекса;
-
государственных служащих аппаратов акимов сёл, посёлков и сельских округов.
Документ предусматривает два вида поддержки: подъёмное пособие и социальную помощь на покупку или строительство жилья.
Предполагается, что эти меры будут действовать в течение 2027 года.
Проект решения Ерейментауского районного маслихата разработал районный отдел экономики и финансов. Правовой основой стали действующие нормы о развитии сельских территорий и государственной поддержке специалистов.
При этом конкретные размеры выплат, условия предоставления жилищной помощи и количество потенциальных получателей в опубликованных материалах не указаны.
Пока документ находится на стадии проекта. Окончательные условия поддержки станут известны после принятия соответствующего решения.
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