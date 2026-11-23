В Ерейментауском районе Акмолинской области планируют в 2027 году предоставлять подъёмные пособия и помощь с приобретением или строительством жилья специалистам, которые приедут работать в сёла. Соответствующий проект решения подготовили местные власти, передаёт BAQ.KZ.

Поддержка предназначена не только для тех, кто впервые переезжает в сельскую местность. На неё также смогут претендовать специалисты, возвращающиеся после обучения, чтобы жить и работать в населённых пунктах района.

Согласно проекту, помощь предусмотрена для работников нескольких сфер:

здравоохранения и образования ;

социального обеспечения;

культуры, спорта и архивного дела;

цифровых технологий ;

агропромышленного комплекса;

государственных служащих аппаратов акимов сёл, посёлков и сельских округов.

Документ предусматривает два вида поддержки: подъёмное пособие и социальную помощь на покупку или строительство жилья.

Предполагается, что эти меры будут действовать в течение 2027 года.

Проект решения Ерейментауского районного маслихата разработал районный отдел экономики и финансов. Правовой основой стали действующие нормы о развитии сельских территорий и государственной поддержке специалистов.

При этом конкретные размеры выплат, условия предоставления жилищной помощи и количество потенциальных получателей в опубликованных материалах не указаны.

Пока документ находится на стадии проекта. Окончательные условия поддержки станут известны после принятия соответствующего решения.