Поджог кабелей парализовал движение поездов на юго-востоке Франции
Акт вандализма вызвал отмену рейсов между Лионом и Авиньоном
Сегодня, 08:50
93Фото: AP - Remy de la Mauviniere
На юго-востоке Франции движение высокоскоростных поездов TGV было серьёзно нарушено после поджога кабелей между Лионом и Авиньоном, передает BAQ.KZ со ссылкой на Взгляд.
Инцидент, классифицированный как акт вандализма, вызвал пожар на линии связи, что привело к отмене значительной части рейсов.
Кроме того, из-за поджога отмечаются задержки на маршруте Лион - Париж, затронуто большое количество пассажиров, вынужденных корректировать свои планы.
