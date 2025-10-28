На юго-востоке Франции движение высокоскоростных поездов TGV было серьёзно нарушено после поджога кабелей между Лионом и Авиньоном, передает BAQ.KZ со ссылкой на Взгляд.

Инцидент, классифицированный как акт вандализма, вызвал пожар на линии связи, что привело к отмене значительной части рейсов.

Кроме того, из-за поджога отмечаются задержки на маршруте Лион - Париж, затронуто большое количество пассажиров, вынужденных корректировать свои планы.