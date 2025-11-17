Поезд Атырау–Алматы будет ходить каждый день
Пассажирам обещают больше удобства.
С 14 декабря 2025 года маршрут пассажирского поезда №41/42 "Атырау – Алматы" переводится на ежедневный график курсирования, передает BAQ.KZ.
Такое решение принято для усиления транспортной связанности между западными и южными регионами Казахстана, а также для повышения удобства пассажиров в зимний период, когда потребность в стабильном транспортном сообщении традиционно возрастает.
Поезд будет состоять более чем из 15 обновлённых купейных и плацкартных вагонов. Обновлённый состав позволит перевозить до 700 пассажиров за один рейс, обеспечивая комфорт и доступность поездок на длительное расстояние.
Проездные документы на новый график уже доступны для оформления на официальном сайте bilet.railways.kz, а также в билетных кассах железнодорожных вокзалов по всей стране. Пассажиры могут получить подробную консультацию по номеру 1433.
