Поезд насмерть сбил мужчину на перегоне в Алматинской области
Машинист не успел затормозить.
Сегодня, 00:32
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Сегодня, 00:32Сегодня, 00:32
49Фото: rail-news.kz
Вечером 6 августа на участке между станциями Карабулак и Тентек произошла трагедия, передает BAQ.KZ. Пассажирский поезд сбил человека, который внезапно вышел на железнодорожные пути.
Как сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы", машинист заметил постороннего на рельсах и немедленно применил экстренное торможение. Но из-за слишком короткой дистанции избежать наезда не удалось.
В КТЖ напомнили, что переход путей в неустановленных местах — смертельно опасен. Нарушение этих правил слишком часто приводит к необратимым последствиям.
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