Вечером 6 августа на участке между станциями Карабулак и Тентек произошла трагедия, передает BAQ.KZ. Пассажирский поезд сбил человека, который внезапно вышел на железнодорожные пути.

Как сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы", машинист заметил постороннего на рельсах и немедленно применил экстренное торможение. Но из-за слишком короткой дистанции избежать наезда не удалось.

В КТЖ напомнили, что переход путей в неустановленных местах — смертельно опасен. Нарушение этих правил слишком часто приводит к необратимым последствиям.