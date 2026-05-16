Поезд протаранил автобус и автомобили в Бангкоке: 8 погибших

Восемь человек погибли в Бангкоке в результате столкновения на железнодорожном переезде грузового поезда с пассажирским автобусом и легковыми автомобилями.

Как сообщила газета Thairath, машины стояли на переезде в пробке, когда их протаранил поезд. Шлагбаум при этом был поднят. В результате аварии автобус и один легковой автомобиль загорелись, огонь быстро распространился и охватил еще около десятка машин.

Пострадавшим оказывается помощь, точное их число устанавливается.