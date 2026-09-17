Поезд сбил 13 голов скота на перегоне Макинка — Ельтай

В Акмолинской области поезд сбил 13 голов мелкого рогатого скота, вышедшего на железнодорожные пути. Инцидент произошёл 13 сентября на перегоне Макинка — Ельтай.

Стадо оказалось на железной дороге, из-за чего машинист применил экстренное торможение. Несмотря на предпринятые меры, столкновения избежать не удалось. В результате поезд был задержан на девять минут.

Транспортные полицейские установили владельца животных. Им оказался 63-летний житель Акмолинской области. Мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог.