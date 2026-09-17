Поезд сбил 13 голов скота на перегоне Макинка — Ельтай

Владелец животных привлечён к административной ответственности за нарушение правил выпаса.

17 Сентября 2026, 23:11
АВТОР
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Pixabay.com 17 Сентября 2026, 23:11
17 Сентября 2026, 23:11
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Фото: Pixabay.com

В Акмолинской области поезд сбил 13 голов мелкого рогатого скота, вышедшего на железнодорожные пути. Инцидент произошёл 13 сентября на перегоне Макинка — Ельтай.

Стадо оказалось на железной дороге, из-за чего машинист применил экстренное торможение. Несмотря на предпринятые меры, столкновения избежать не удалось. В результате поезд был задержан на девять минут.

Транспортные полицейские установили владельца животных. Им оказался 63-летний житель Акмолинской области. Мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог.

«С начала года произошло более 1 тысячи случаев экстренного торможения поездов. Из них 746 были связаны с выходом сельскохозяйственных животных на железнодорожные пути», — сообщил заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Курмет Мажикенов.

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