Поезд столкнулся с грузовиком во Франции: 13 человек получили травмы
Авария произошла возле железнодорожного переезда в префектуре Об на северо-востоке страны.
28 Ноября 2026, 00:11
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28 Ноября 2026, 00:1128 Ноября 2026, 00:11
187Фото: Reuters
На северо-востоке Франции региональный поезд столкнулся с грузовиком. В результате происшествия 13 человек получили незначительные травмы.
Как сообщают французские медиа, авария произошла на железнодорожной платформе Французских национальных железных дорог (SNCF) неподалеку от переезда в коммуне Барбере-Сен-Сюльпис, расположенной в префектуре Об.
По сообщению местных властей, на месте работают сотрудники служб безопасности, экстренные службы и представители организаций гражданской защиты. Они обеспечивают безопасность и оказывают помощь пострадавшим.
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