На северо-востоке Франции региональный поезд столкнулся с грузовиком. В результате происшествия 13 человек получили незначительные травмы.

Как сообщают французские медиа, авария произошла на железнодорожной платформе Французских национальных железных дорог (SNCF) неподалеку от переезда в коммуне Барбере-Сен-Сюльпис, расположенной в префектуре Об.

По сообщению местных властей, на месте работают сотрудники служб безопасности, экстренные службы и представители организаций гражданской защиты. Они обеспечивают безопасность и оказывают помощь пострадавшим.