В социальных сетях распространились видео и комментарии с резкой критикой состояния пассажирских поездов в Казахстане. На кадрах — старые заржавевшие составы без окон, душные вагоны, скрип, теснота и грязь, передаёт BAQ.KZ.

Один из пассажиров, комментируя поездку, говорит:

"Это что вообще такое? Я как будто вернулся в 68-ой год, куда я приехал".

Другой пользователь отмечает:

"Едем, как в бане. Всё запотело. Жара невозможная".

Публикация сопровождается комментариями о премиях руководства национального оператора при этом контрастирующем с неудовлетворительным состоянием части подвижного состава:

"Пока руководство КТЖ стабильно получает многомиллионные премии, на многих маршрутах до сих пор курсируют поезда, выпущенные десятилетия назад. Они устарели как технически, так и морально. Внутри часто бывает душно и тесно, нет элементарных удобств".

В ответ на критику в АО "НК "КТЖ" заявили, что показанные в видео поезда не принадлежат компании.

"Данный поезд принадлежит частному перевозчику ТОО "Otpan Logistic", который не имеет отношения к АО "Пассажирские перевозки" и в целом к КТЖ", — отметили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что деятельность частных перевозчиков регулируется Министерством транспорта, куда и следует направлять жалобы.

Кроме того, на видео также зафиксирована автомотриса (АС-1), передвигающаяся по рельсам. В КТЖ заявили, что техника не имеет отличительных знаков и фирменной окраски, а значит, к ним не относится.

"Автомотриса на видео не имеет распознавательных знаков и цветовой схемы КТЖ (желто-красные с белой полосой). Следовательно, техника не принадлежит КТЖ", — говорится в официальном комментарии.

В ведомстве напомнили, что на рынке пассажирских перевозок, кроме "Пассажирских перевозок" КТЖ, действуют 14 частных компаний, среди них: "Otpan Logistic", "Сары-Арка Компани", "Марал Нур", "Solux express", "ЖелдорТрансАктобе" и другие.

Тем временем пользователи продолжают делиться своим опытом:

"Ехал в 43 поезде до Костаная в купейном. Скрежет, лязг, стук под нижней полкой. Боялся, что колесная пара отвалится. Эти вагоны — 1968 года, ничего не изменилось за 57 лет", — написал один из пассажиров. "Установили форточки нового “дизайна”, теперь жара невыносимая. Раньше окна опускались, можно было проветривать", — жалуется другой.

Пользователи также призывают проверить Министерство транспорта, которое, по их мнению, недостаточно контролирует частных перевозчиков.