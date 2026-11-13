Поезд в стиле «Хогвартс-экспресса» и горки до 8 метров: в Астане откроется Wonderland
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С 1 декабря в столице рядом с Ледовым дворцом «Алау» заработает зимний городок Wonderland Astana. Главная новинка сезона это сказочная железная дорога с поездом, оформленным в духе фильмов о Гарри Поттере.
Для поезда построят тематический вокзал, похожий на знаменитый лондонский Кингс-Кросс. Посетители смогут прокатиться по небольшому маршруту.
Помимо поезда, в городке будут ледовый каток площадью около 1 800 квадратных метров и три снежные горки высотой от 6 до 8 метров со спуском длиной больше 50 метров. Появятся карусели, игровые зоны и тематические аттракционы.
Погреться можно будет в теплых закрытых павильонах, кафе, на фуд-кортах и в гриль-зоне.
Wonderland Astana открывается уже третий год подряд. За сезон 2026–2027 годов организаторы ожидают больше миллиона посетителей.
С понедельника по пятницу городок будет работать с 11.00 до полуночи, в выходные с 10.00 до полуночи.
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