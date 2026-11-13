Поезд в стиле «Хогвартс-экспресса» и горки до 8 метров: в Астане откроется Wonderland

С 1 декабря в столице рядом с Ледовым дворцом «Алау» заработает зимний городок Wonderland Astana. Главная новинка сезона это сказочная железная дорога с поездом, оформленным в духе фильмов о Гарри Поттере.

Для поезда построят тематический вокзал, похожий на знаменитый лондонский Кингс-Кросс. Посетители смогут прокатиться по небольшому маршруту.

Помимо поезда, в городке будут ледовый каток площадью около 1 800 квадратных метров и три снежные горки высотой от 6 до 8 метров со спуском длиной больше 50 метров. Появятся карусели, игровые зоны и тематические аттракционы.

Погреться можно будет в теплых закрытых павильонах, кафе, на фуд-кортах и в гриль-зоне.

Wonderland Astana открывается уже третий год подряд. За сезон 2026–2027 годов организаторы ожидают больше миллиона посетителей.

С понедельника по пятницу городок будет работать с 11.00 до полуночи, в выходные с 10.00 до полуночи.