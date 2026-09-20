Поезд "Закон и порядок" проехал по Акмолинской области

В рамках курсирования поезда “Закон и порядок”, запуск которого состоялся в столице в целях профилактики наркоправонарушений, прошла республиканская акция, объединившая сразу два региона — город Астану и Акмолинскую область.

Инициатором акции выступил Комитет по противодействию наркопреступности при поддержке департаментов полиции города Астаны и на транспорте, АО “Пассажирские перевозки”.

Акция стартовала в Астане и охватила жителей столицы, а также пассажиров, следовавших по маршруту Астана — Бурабай. Профилактическая работа продолжилась в Акмолинской области — в городе Щучинске и на станции Бурабай, где мероприятия прошли для учащихся учебных заведений и представителей организаций региона.

Для пассажиров и жителей регионов подготовили информационные и интерактивные площадки, профилактические беседы, показательные выступления Центра кинологической службы и тематические активности. Делегация, следовавшая в составе поезда, провела ряд встреч и акций, основной миссией которых стал призыв к осознанному выбору и отказу от наркотиков.

Особое внимание было уделено современным технологиям, используемым МВД в обеспечении безопасности. Участникам акции продемонстрировали робота-собаку, находящегося на вооружении органов внутренних дел, а также маскота “Заң мен тәртіп”, ставшего одним из ярких символов концепции “Закон и порядок”.

В оформлении поезда размещена профилактическая информация, в том числе контакты служб, куда граждане могут обратиться за помощью, консультацией или сообщить о фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Акция прошла в формате яркого общественно-профилактического мероприятия, объединившего представителей правоохранительных органов, общественности, молодежи и жителей двух регионов.

Проведение республиканской акции в формате передвижной профилактической площадки стало частью комплексной работы по предупреждению наркоправонарушений и продвижению здорового и безопасного образа жизни.

Главный посыл акции — профилактика должна быть доступной, современной и понятной каждому. Именно поэтому работа по принципу “Закон и порядок” выходит за пределы привычных площадок и следует за людьми — в учебные заведения, общественные пространства и даже в дорогу.