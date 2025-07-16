В первом полугодии 2025 года железнодорожный транспорт в Казахстане перевёз 9,5 миллиона пассажиров — это на 6,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Бюро национальной статистики, передаёт BAQ.KZ.

Снижение пассажиропотока наблюдается на фоне общего роста по другим видам транспорта. Всего в стране за шесть месяцев перевезено 928 миллионов пассажиров, что на 10,5% больше, чем годом ранее. При этом основная нагрузка пришлась на автотранспорт, включая автобусы, маршрутки и такси.

Доходы железнодорожного сектора от пассажирских перевозок составили 66,8 млрд тенге, в то время как автоперевозки принесли 221,6 млрд тенге, а авиация — 388,7 млрд тенге.

Эксперты связывают падение спроса на поезда с конкуренцией со стороны авиаперевозок, а также с ростом комфорта и доступности междугородних автобусных маршрутов. Кроме того, на выбор транспорта могут влиять гибкость расписаний, время в пути и ценовая политика.

Несмотря на снижение, железнодорожный транспорт остаётся важным видом перевозок для отдалённых регионов и внутреннего туризма. Однако, как отмечают специалисты, для удержания пассажиров отрасли нужно адаптироваться к растущим требованиям — обновлять подвижной состав, развивать сервис и цифровизацию.