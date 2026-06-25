В поезде "Астана – Достык" запустили спутниковый интернет

Оставаться онлайн во время поездки теперь можно даже на самых удалённых участках железной дороги. В поезде №121/122 по маршруту "Астана – Семей – Достык" запустили высокоскоростной спутниковый интернет Starlink.

Проект реализован в рамках работы Министерства транспорта по развитию цифровых сервисов и повышению качества пассажирских перевозок.

Главное преимущество спутникового интернета – стабильное соединение там, где отсутствует покрытие мобильных операторов. Пассажиры смогут пользоваться связью практически на всём протяжении маршрута.

Для подключения достаточно выбрать Wi-Fi-сеть в поезде и пройти авторизацию.

Пассажирам доступны два тарифа: бесплатный — для обмена сообщениями в WhatsApp и Telegram, а также платный пакет с полным доступом к интернету, социальным сетям, видеосервисам и рабочим приложениям.

Оплатить услугу можно через Kaspi, Halyk, Apple Pay, Google Pay, а также банковскими картами Visa и MasterCard.

Внедрение Starlink стало ещё одним шагом к модернизации железнодорожных перевозок в Казахстане. Ожидается, что новая услуга сделает поездки более комфортными как для туристов, так и для пассажиров, которые работают или учатся в пути.

В ведомстве отметили, что работа по внедрению современных цифровых решений на железнодорожном транспорте будет продолжена.