Необычное уголовное дело рассмотрел Шуский районный суд Жамбылской области, передает BAQ.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

36-летний житель села Жанажол получил шесть лет лишения свободы за незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере. Инцидент произошёл в августе 2025 года, когда мужчина решил самостоятельно заготовить дикорастущую коноплю на окраине села Тасоткель. Для "тихой охоты" он выбрал ночное время и отправился в поле верхом на лошади, прихватив с собой серп и верёвку. Там он срезал дикорастущую коноплю и разложил её для сушки.

Однако незаметным остаться не удалось. В ходе оперативно-следственных мероприятий полицейские обнаружили у мужчины более 32 килограммов невысушенного наркотического растения. Его вина была полностью доказана — как собственными признаниями, так и результатами экспертиз, а также собранными вещественными доказательствами.

На суде обвиняемый не стал отрицать своей вины и признался в содеянном, добавив, что раскаивается и просит о снисхождении. Прокуратура просила назначить ему 6 лет лишения свободы. В свою очередь экспертиза показала, что мужчина страдает гашишной наркоманией и нуждается в принудительном лечении.

Хотя статья, по которой его судили — часть 3 статьи 297 УК РК — предусматривает наказание от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, суд принял во внимание смягчающие обстоятельства, такие как полное признание вины и раскаяние, и применил положения статьи 55 УК, позволяющей снизить срок наказания. В итоге мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы с обязательным прохождением курса лечения от наркозависимости в местах лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.