Житель столицы, ранее лишённый права управления транспортом на семь лет, вновь оказался за рулём в состоянии алкогольного опьянения и устроил дорожно-транспортное происшествие, передает BAQ.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Мужчина, управляя автомобилем Hyundai Starex, не справился с управлением на пересечении трассы Астана – Караганда и улицы А-105, после чего столкнулся с машиной Lada Priora. В результате происшествия владельцу второго автомобиля был причинён материальный ущерб на сумму свыше 700 тысяч тенге.

Суд признал водителя виновным по части 2 статьи 346 Уголовного кодекса и назначил наказание — четыре года лишения свободы с пожизненным запретом на управление транспортными средствами. Материальный ущерб взыскан в полном объёме.

Прокуратура столицы напоминает, что за управление транспортом в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, а также за передачу руля лицу, лишённому прав, предусмотрена уголовная ответственность вплоть до десяти лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.