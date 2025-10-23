Поездка по городу обернулась тюремным сроком для астанчанина
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Житель столицы, ранее лишённый права управления транспортом на семь лет, вновь оказался за рулём в состоянии алкогольного опьянения и устроил дорожно-транспортное происшествие, передает BAQ.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.
Мужчина, управляя автомобилем Hyundai Starex, не справился с управлением на пересечении трассы Астана – Караганда и улицы А-105, после чего столкнулся с машиной Lada Priora. В результате происшествия владельцу второго автомобиля был причинён материальный ущерб на сумму свыше 700 тысяч тенге.
Суд признал водителя виновным по части 2 статьи 346 Уголовного кодекса и назначил наказание — четыре года лишения свободы с пожизненным запретом на управление транспортными средствами. Материальный ущерб взыскан в полном объёме.
Прокуратура столицы напоминает, что за управление транспортом в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, а также за передачу руля лицу, лишённому прав, предусмотрена уголовная ответственность вплоть до десяти лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.
Самое читаемое
- Минимальная зарплата в Казахстане должна быть не ниже 150 тысяч тенге — депутат
- 20 казахстанских университетов вошли в глобальный рейтинг QS
- В Алматы горит административное здание
- Акимат Костаная срочно ищет будущих владельцев домов и коттеджей в новом микрорайоне
- Как Нацбанк борется с закредитованностью населения