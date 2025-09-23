Недавняя поездка Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк стала мощным импульсом для привлечения крупных инвестиций и укрепления сотрудничества с ведущими мировыми компаниями и организациями, передает BAQ.KZ.

Как сообщил помощник-пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай , за время пребывания в городе состоялось более 20 встреч с президентами, министрами, а также руководителями крупных международных корпораций и организаций.

Обсуждения охватывали широкий спектр тем — от сельского хозяйства и образования до спорта, инвестиций и искусственного интеллекта. Итогом стали договорённости о привлечении в экономику Казахстана инвестиций на сумму 5,2 миллиарда долларов. В ходе визита было подписано 11 соглашений и меморандумов между крупными компаниями Казахстана и США, охватывающих стратегически важные отрасли — транспорт, логистику, энергетику и информационные технологии.

Особое внимание уделялось переговорам с представителями американского бизнеса. Президент Казахстана встретился с председателем совета директоров PepsiCo Стивеном Кихо — корпорация уже начала строительство завода по производству снеков в Алматинской области с объёмом инвестиций в 368 миллионов долларов. Обсуждались перспективы сотрудничества с Amazon, представленной старшим вице-президентом Дэвидом Запольски. Amazon Kuiper планирует инвестировать около 200 миллионов долларов в развитие наземной инфраструктуры в Алматы, Акколе и Актау, что обеспечит доступ к высокоскоростному спутниковому интернету даже в отдалённых регионах Казахстана.

Кроме того, состоялся обмен мнениями с вице-президентом Meta Янном Лекуном по вопросам развития и применения искусственного интеллекта, а также переговоры с топ-менеджерами таких гигантов, как Cerberus Capital Management, Chevron, ExxonMobil, Blackstone, Citigroup и Embraer. Глава государства особо отметил вклад Chevron в экономику Казахстана — за годы независимости компания инвестировала около 55 миллиардов долларов.

В рамках расширения делового сотрудничества Токаев принял участие в Круглом столе с руководителями крупных американских корпораций, обсудив перспективы взаимодействия в сферах IT, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики.

Президент также провёл переговоры с тогдашним Президентом США Дональдом Трампом, где стороны обсудили расширение экономического сотрудничества и международные вопросы. Трамп отметил значимость подписанных соглашений, включая проект по производству 300 локомотивов в Казахстане на сумму свыше 4 миллиардов долларов.

На полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Токаев провёл встречи с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем, Президентом Украины Владимиром Зеленским и Президентом Черногории Яковом Милатовичем. Также состоялись переговоры с главой минторговли США Говардом Латником, исполнительным директором Торговой палаты США Сюзанн Кларк и Спецпредставителем Президента США по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гором.

Завершил насыщенный день глава Казахстана встречей с Президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, где обсуждались совместные проекты по развитию национального футбола.