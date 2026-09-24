Поездка в метро обернулась уголовным делом: что нашли у алматинца

Обычная поездка в метро закончилась для одного из пассажиров уголовным делом в Алматы.

Как сообщили в Департаменте полиции города, инцидент произошел около 23:00 на станции «Алатау».

Сотрудники полиции на метрополитене совместно со службой транспортной безопасности проводили досмотр пассажиров. Во время проверки внимание правоохранителей привлек мужчина.

Что нашли в кармане

При досмотре в кармане куртки пассажира обнаружили сверток. Внутри находилось вещество растительного происхождения зеленого цвета.

На место происшествия незамедлительно вызвали следственно-оперативную группу. Обнаруженное вещество изъяли и направили на соответствующее исследование.

Чем закончилась проверка

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.