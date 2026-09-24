Поездка в метро обернулась уголовным делом: что нашли у алматинца
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Обычная поездка в метро закончилась для одного из пассажиров уголовным делом в Алматы.
Как сообщили в Департаменте полиции города, инцидент произошел около 23:00 на станции «Алатау».
Сотрудники полиции на метрополитене совместно со службой транспортной безопасности проводили досмотр пассажиров. Во время проверки внимание правоохранителей привлек мужчина.
Что нашли в кармане
При досмотре в кармане куртки пассажира обнаружили сверток. Внутри находилось вещество растительного происхождения зеленого цвета.
На место происшествия незамедлительно вызвали следственно-оперативную группу. Обнаруженное вещество изъяли и направили на соответствующее исследование.
Чем закончилась проверка
По данному факту возбуждено уголовное дело.
В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- В Семее убили 19-летнюю студентку: подозреваемый задержан
- Как определить, содержит ли чай краситель
- Дожди, грозы и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
- Смертельное нападение на женщину произошло в Астане: что известно
- В Шымкенте 24 сентября временно отключат газ: список районов