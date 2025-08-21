Поездка за 5000 тенге обернулась судимостью и штрафом для костанайца
Заработал 5000, потерял в 8 раз больше.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Житикаринском районе Костанайской области судом рассмотрено административное дело в отношении водителя, осуществлявшего перевозку пассажиров без соответствующей регистрации в налоговых органах, передает BAQ.KZ.
Нарушение было выявлено 16 июля 2025 года в посёлке Пригородное в ходе тематической проверки. Сотрудники полиции остановили автомобиль марки Toyota, следовавший по маршруту Житикара – Костанай. В салоне находились четыре пассажира, один из которых предъявил квитанцию об оплате проезда на сумму 5000 тенге и подтвердил, что воспользовался услугами частного перевозчика.
Как установил суд, гражданин У. занимался предпринимательской деятельностью без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и не уведомил местные исполнительные органы о начале перевозок, как того требует Закон РК "Об автомобильном транспорте" и действующие правила. Согласно закону, деятельность по перевозке пассажиров такси возможна только после подачи уведомления в установленном порядке, включая случаи использования интернет-платформ или мобильных приложений.
За нарушение требований уведомительного порядка суд признал гражданина У. виновным по части 1 статьи 463 Кодекса об административных правонарушениях. Ему назначен штраф в размере 15 МРП. Однако, с учетом смягчающих обстоятельств и в соответствии с частью 2 статьи 829-11 КРКобАП, сумма штрафа была уменьшена на 30% и составила 41 286 тенге. Конфискация автомобиля не применялась, поскольку суду не были предоставлены необходимые сведения для этого.
Постановление суда вступило в законную силу.
Самое читаемое
- Казахстанцы сравнили зарплаты с другими странами и потребовали поднять МЗП
- Миллиарды уходят в республику: почему Усть-Каменогорск застрял в советском облике
- Трагедия в Урджаре: погибшие дети были в гостях у бабушки
- В Уральске парень три года вымогал деньги у бывшей девушки
- Перевозка чужой посылки обернулась уголовным делом для казахстанца