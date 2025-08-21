В Житикаринском районе Костанайской области судом рассмотрено административное дело в отношении водителя, осуществлявшего перевозку пассажиров без соответствующей регистрации в налоговых органах, передает BAQ.KZ.

Нарушение было выявлено 16 июля 2025 года в посёлке Пригородное в ходе тематической проверки. Сотрудники полиции остановили автомобиль марки Toyota, следовавший по маршруту Житикара – Костанай. В салоне находились четыре пассажира, один из которых предъявил квитанцию об оплате проезда на сумму 5000 тенге и подтвердил, что воспользовался услугами частного перевозчика.

Как установил суд, гражданин У. занимался предпринимательской деятельностью без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и не уведомил местные исполнительные органы о начале перевозок, как того требует Закон РК "Об автомобильном транспорте" и действующие правила. Согласно закону, деятельность по перевозке пассажиров такси возможна только после подачи уведомления в установленном порядке, включая случаи использования интернет-платформ или мобильных приложений.

За нарушение требований уведомительного порядка суд признал гражданина У. виновным по части 1 статьи 463 Кодекса об административных правонарушениях. Ему назначен штраф в размере 15 МРП. Однако, с учетом смягчающих обстоятельств и в соответствии с частью 2 статьи 829-11 КРКобАП, сумма штрафа была уменьшена на 30% и составила 41 286 тенге. Конфискация автомобиля не применялась, поскольку суду не были предоставлены необходимые сведения для этого.

Постановление суда вступило в законную силу.