В Семее, в рамках юбилейных мероприятий к 180-летию Абая, прошёл международный поэтический фестиваль "Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп...", объединивший поэтов и писателей из разных уголков планеты, передает BAQ.KZ. Мероприятие состоялось в областной универсальной библиотеке и было организовано при поддержке международной организации ТЮРКСОЙ и Международной академии поэзии имени Михая Эминеску. Его главная цель — донести до мирового сообщества духовное наследие Абая Кунанбайулы, представив переводы его произведений на 15 языков.

Среди участников — члены Союза писателей тюркского мира, литераторы из Конго, США, Мексики, Италии, Швеции, а также известные казахстанские авторы: Улукбек Есдаулет, Светкали Нуржан, Серик Аксункарулы, Галым Жайлыбай, Ханбиби Есенкаракызы, Аккуштап Бактыгерева, Тыныштыкбек Абдикакимулы.

На открытии фестиваля Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ, народный писатель Кыргызстана Султан Раев подчеркнул, что творчество Абая стало мостом дружбы между народами и близко сердцам людей по всему миру. Заместитель руководителя аппарата акима области Ербол Алшынбай передал участникам приветствие главы региона Берика Уали, отметив важность популяризации наследия великого мыслителя.

В программе фестиваля состоялась презентация всемирной поэтической антологии "Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп" (на казахском и английском языках), романа Иона Диаконеску "Ол құс – Мен" (на казахском), книги Улукбека Есдаулета "Ақыннан сағат сұрама" (на румынском) и издания Сауытбека Абдрахманова "Алып Абай".

Фестиваль стал ярким культурным акцентом юбилейных торжеств, напомнив, что поэзия Абая и его призыв к любви ко всему человечеству остаются актуальными и сегодня.