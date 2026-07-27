Поэзия нового поколения: как развивается современная литература в Казахстане

Современная литература ищет новые формы, но по-прежнему говорит о самом важном — человеке, его чувствах и памяти. Поэтесса Нургуль Адамбаева рассказала, как рождаются ее стихи, почему искусственный интеллект не способен заменить живое слово и что сегодня вдохновляет авторов на творчество. Подробнее читайте в материале BAQ.KZ.

Казахстанская литература продолжает развиваться, объединяя традиции классической школы и новое поколение авторов. В стране появляются литературные объединения, творческие проекты и площадки, где молодые поэты и писатели могут заявить о себе. При этом главной ценностью литературы по-прежнему остается искренний разговор с читателем.

О том, как сегодня рождаются стихи, что вдохновляет современных авторов и почему поэзия остается востребованной даже в эпоху цифровых технологий, в интервью информационному агентству рассказала поэтесса Нургуль Адамбаева.

— Нургуль, с чего начался ваш путь в литературу? Помните свое первое стихотворение?

— Честно говоря, первое стихотворение я уже не помню. Не могу сказать, что в детстве очень много писала. В основном мои стихи были посвящены самым близким людям — прежде всего родителям, маме. Это были своеобразные подарки. Тогда я не знала, что можно подарить, но очень хотелось сделать человеку что-то особенное. Поэтому и писала стихи.

— О чем вы пишете чаще всего? Есть ли тема, которая проходит через все ваше творчество?

— Наверное, одной главной темы нет. Мне очень нравится писать детские стихи. Чаще всего это сказочные истории о животных. Огромную радость доставляет видеть, как дети реагируют на них — смеются, внимательно слушают, переживают вместе с героями. Когда понимаешь, что смог достучаться до ребенка, это вдохновляет особенно сильно.

Для взрослых я пишу о том, что волнует лично меня. Это могут быть воспоминания о детстве, ностальгия, любовь, размышления о роли женщины в обществе, о принятых нормах и человеческих отношениях.

Отдельное направление моей работы — авторские стихи на заказ. Но это совсем не те шаблонные поздравления, которые можно найти в интернете. Мне важно написать стихотворение именно о конкретном человеке.

Я стараюсь понять его характер, особенности, услышать историю семьи, дружбы или любви. Получается очень личный творческий подарок, который невозможно повторить.

Иногда заказчики рассказывают настолько трогательные истории, что я сама не могу сдержать эмоций. Бывают и очень непростые темы — например, стихи в память об ушедшем человеке. Но даже такие произведения чаще всего получаются светлыми, наполненными благодарностью и любовью.

— Сегодня многие используют искусственный интеллект для создания текстов. Как вы относитесь к этому?

— В своей проектной работе я действительно иногда использую искусственный интеллект. Но когда речь идет о стихах, это совсем другое.

ИИ способен построить рифму, подобрать форму, но не может прожить человеческую историю и передать ту эмоцию, которая рождается только через личное сопереживание.

Каждый человек сам решает, что ему ближе — произведение, созданное человеком, или текст, написанный искусственным интеллектом. И оба выбора понятны в зависимости от ситуации. Но если говорить о поэзии, где важны чувства, память и внутренний опыт, для меня это остается исключительно человеческим творчеством.

— Как выглядит ваш творческий процесс?

— Если речь идет о стихах на заказ, у меня уже сложился собственный алгоритм работы.

Я обязательно задаю человеку вопросы: прошу рассказать, кому посвящается стихотворение, за что он любит этого человека, какие семейные традиции или важные воспоминания с ним связаны.

Но самое главное — я всегда прошу отвечать голосовыми сообщениями.

Когда человек говорит, он невольно вспоминает гораздо больше деталей, чем смог бы написать. Кроме того, голос передает настроение, темперамент, отношение к человеку. Даже паузы могут рассказать очень многое.

Поэтому я никогда не слушаю голосовые сообщения на ускоренной скорости. Для меня важно услышать человека именно таким, какой он есть.

Кроме этого, я всегда прошу прислать фотографии. Иногда именно после просмотра снимков появляется ощущение характера человека, и тогда стихотворение начинает складываться практически само.

— А как рождаются стихи, которые вы пишете для себя?

— Здесь все происходит совсем иначе.

У меня редко бывает так, что вдохновение приходит внезапно и нужно срочно записывать строчки. Обычно я просто чувствую внутреннюю потребность написать.

Я сажусь, стараюсь отключить рациональное мышление и прислушаться к себе.

Очень часто стихотворение начинает жить собственной жизнью. Я могу начать писать с одной мыслью, быть уверенной, что получится легкое или даже веселое произведение, но постепенно текст сам меняет направление.

Иногда финал становится неожиданным даже для меня.

Когда потом перечитываю готовое стихотворение, возникает ощущение, будто читаю книгу, сюжет которой заранее не знала. Хотя написала ее сама. Наверное, именно это в творчестве удивляет меня больше всего.

— Что сегодня вдохновляет вас на творчество?

— На детские стихи меня вдохновили мои собственные дети. Именно после их рождения я начала писать для маленьких читателей. До этого разве что в детстве придумывала какие-то истории. Кстати, мама сохранила мои первые записи. Это была скорее проза, но сейчас очень интересно возвращаться к этим текстам.

Если говорить о взрослых произведениях, особенно о стихах на заказ, то каждый такой текст оставляет чувство внутреннего подъема.

Конечно, бывают моменты, когда сложно настроиться. Тогда мне помогает музыка. Иногда кажется, что история пока не складывается, но стоит включить подходящую мелодию или посмотреть фотографии семьи — и постепенно приходит понимание человека, появляется нужная интонация, а затем рождаются строки.

Поэзия остается языком искренности

Несмотря на стремительное развитие технологий и появление новых инструментов для создания текстов, поэзия продолжает оставаться пространством живых эмоций. По мнению Нургуль Адамбаевой, настоящее стихотворение рождается не из алгоритмов, а из способности услышать человека, почувствовать его историю и прожить ее вместе с ним.

Именно поэтому современная казахстанская литература, сохраняя национальные традиции, продолжает искать новые формы и новые голоса, оставаясь важной частью культурной жизни страны.