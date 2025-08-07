Семье Ерлана Шонтабаева, погибшего при спасении людей на побережье Каспийского моря, вручили ключи от новой трёхкомнатной квартиры в Актау, передает BAQ.KZ cо ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области. Помимо предоставления жилья, родным героя оказали материальную помощь.

Трагедия произошла 26 июля неподалёку от одной из баз отдыха в районе, не предназначенном для купания. Ерлан Шонтабаев спас двух девушек, оказавшихся в воде, но погиб, пытаясь спасти третьего человека — мужчину, бросившегося на помощь вместе с ним. Его не смогли спасти из-за сильных волн.

По информации акимата Мангистау, у Шонтабаева остались супруга и пятеро детей.