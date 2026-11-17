Сразу в нескольких регионах Казахстана 18 ноября ожидается резкое ухудшение погоды. Снег и метели осложнят ситуацию на дорогах, в отдельных областях усилится ветер, а на юге и юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность, передаёт BAQ.KZ.

Согласно штормовому предупреждению, наиболее сложные погодные условия ожидаются на севере страны. В Северо-Казахстанской области прогнозируют снег, метель, гололёд и туман. Скорость ветра составит 15–28 метров в секунду.

В Акмолинской и Костанайской областях также ожидаются снег, осадки, гололёд и туман. Ветер усилится до 15–20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области прогнозируют осадки, гололёд и туман, порывы ветра достигнут 15–20 метров в секунду. В Актюбинской области возможны дождь и снег, гололёд и туман.

Непростая погода ожидается и в центральной части страны. В Карагандинской области прогнозируют туман и ветер до 15–18 метров в секунду. В Улытауской области к туману добавятся осадки и гололёд, скорость ветра составит 15–18 метров в секунду.

В Атырауской и Павлодарской областях ожидается туман. В Мангистауской области, помимо тумана, прогнозируют усиление ветра до 15–20 метров в секунду.

В области Абай и Восточно-Казахстанской области также возможны туманы и ветер скоростью 15–20 метров в секунду.

Где сохраняется пожарная опасность

Несмотря на снег и гололёд в северных регионах, на юге страны по-прежнему существует риск природных пожаров.

В Кызылординской области прогнозируют осадки, гололёд и туман. При этом сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области ожидается туман, в горных районах ветер усилится до 15–20 метров в секунду, местами порывы достигнут 25 метров в секунду. На севере и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу на Алаколе скорость ветра составит 15–28 метров в секунду, отдельные порывы могут превышать 30 метров в секунду. В горных районах ожидается туман, а 18–20 ноября сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области прогнозируют осадки, туман и гололёд. В горных районах ветер усилится до 15–20 метров в секунду.

Какая погода ожидается в крупных городах

В Алматы 18 ноября прогнозируют туман.

В горных районах Иле-Алатау, в том числе в Медеуском и Бостандыкском районах, также ожидаются туман и ветер скоростью 15–20 метров в секунду.

Водителям стоит учитывать вероятность гололёда и ухудшения видимости на дорогах, особенно при поездках между населёнными пунктами.