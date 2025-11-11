Погода испытает водителей: снег и ледяной дождь осложнят движение по трассам
Сегодня, 09:34
140Фото: pixabay.com
11 ноября на республиканских автодорогах Казахстана прогнозируются осадки в виде дождя со снегом и снега, передает BAQ.KZ.
По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия ожидаются в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской областях и области Улытау. На отдельных участках дорог возможны снег, гололёд и ухудшение видимости.
Водителей просят соблюдать скоростной режим, дистанцию и правила безопасности, а также учитывать погодные изменения при планировании поездок.
Дополнительную информацию о состоянии трасс можно получить круглосуточно по телефону 1403 (Колл-центр "Казавтожол").
