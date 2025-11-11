  • 11 Ноября, 11:03

Погода испытает водителей: снег и ледяной дождь осложнят движение по трассам

Сегодня, 09:34
АВТОР
140
Фото: pixabay.com

11 ноября на республиканских автодорогах Казахстана прогнозируются осадки в виде дождя со снегом и снега, передает BAQ.KZ.

По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия ожидаются в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской областях и области Улытау. На отдельных участках дорог возможны снег, гололёд и ухудшение видимости.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, дистанцию и правила безопасности, а также учитывать погодные изменения при планировании поездок.

Дополнительную информацию о состоянии трасс можно получить круглосуточно по телефону 1403 (Колл-центр "Казавтожол").

