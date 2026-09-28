Погода резко изменится 1 октября: прогноз по Казахстану

В ближайшие дни в Казахстане сохранится преимущественно сухая погода, однако уже 1 октября синоптики прогнозируют ее резкое изменение, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

По прогнозу на 29 сентября – 1 октября, в первые два дня большая часть территории страны будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления. В связи с этим 29 и 30 сентября существенных осадков не ожидается.

Ситуация изменится 1 октября. С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана установится неустойчивая погода. Ожидаются дожди с грозами и усиление ветра.

В ночные и утренние часы в отдельных районах прогнозируются туманы. На севере страны сохранятся заморозки до 1–3 градусов.

В северной половине Казахстана днем температура воздуха составит +15…+23°C.

На юге в начале прогнозного периода воздух будет прогреваться до +20…+25°C, в горных районах – до +10…+15°C. В дальнейшем температура понизится до +15…+23°C, в горных районах – до +8…+13°C.