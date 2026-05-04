Погода ухудшится в большинстве регионов Казахстана

Объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий сразу в нескольких регионах страны, передает BAQ.kz.

По данным синоптиков, в ряде областей ожидаются дожди, грозы, местами град и шквалистый ветер. Наиболее сложная ситуация прогнозируется в западных, южных, северных и центральных регионах.

В Актюбинской области на западе, севере и востоке пройдут дожди с грозами, местами ожидается туман. Ветер будет усиливаться до 15–20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области днём возможны дожди, грозы и град, а также порывы северного и северо-восточного ветра до 20 м/с. В Атырау также ожидается дождь с грозой.

В Мангистауской области прогнозируются дождь и грозы, а в Актау ночью и утром возможен туман. В Кызылординской области на западе ожидается пыльная буря при усилении ветра до 20 м/с. В регионе сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области прогнозируется усиление ветра до 20 м/с и сохранение высокой пожарной опасности на большей части территории.

В Акмолинской области местами пройдут небольшие дожди и грозы, а ночью на востоке возможны заморозки до -1°C. Аналогичные заморозки ожидаются и в Северо-Казахстанской области, где днём пройдут дожди, грозы, град и шквалистый ветер до 20–25 м/с.

В Костанайской области ожидаются дожди с грозами, местами град и шквалы. Ветер усилится до 20 м/с.

В Восточно-Казахстанской и Абайской областях прогнозируется сильный ветер и высокая пожарная опасность.

В Жамбылской, Туркестанской и Жетісу областях ожидаются дожди, грозы, град и шквалы, а в горных районах — сильные осадки. Ветер местами усилится до 20 м/с, в отдельных районах до 25 м/с. Также сохраняется высокая и местами чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области и Алматы ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер. В горных районах возможны сильные осадки, включая снег. В горах сохраняется лавинная опасность из-за неустойчивого снежного покрова.

В Алматы ночью и утром прогнозируются сильные дожди, грозы и порывы ветра до 15 м/с.

Синоптики предупреждают, что погодные условия будут крайне неустойчивыми. Жителям рекомендуют соблюдать осторожность, ограничить поездки при ухудшении погоды, не посещать горные районы и строго соблюдать правила пожарной безопасности.