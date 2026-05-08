Погода ухудшится в ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение распространили синоптики по ряду регионов Казахстана, передает BAQ.kz.

В ближайшие сутки в стране ожидается неустойчивая погода. Будут дожди, грозы, град, пыльные бури, сильный ветер и высокая пожарная опасность.

В области Улытау ночью и утром ожидаются дождь и гроза, днем – грозы и местами град, в том числе в городе Жезказган, где также сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области прогнозируются кратковременные дожди и грозы, а на севере днем возможны пыльные бури; сильный ветер до 20 м/с затронет горные и западные районы, при этом сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области в горных и предгорных районах ожидаются дожди и грозы, а в городе Конаев сохраняется высокая пожарная опасность; также неблагоприятные условия затронут горные зоны Иле Алатау и районы города Алматы, где прогнозируются осадки, грозы и усиление ветра до 18 м/с, при этом днем ожидается сильная жара до +36 градусов.

В Атырауской области ночью и днем ожидаются дожди и грозы, местами сильные осадки и град, а в городе Атырау прогнозируются периодические дожди с грозами; также возможен туман в утренние часы, ветер до 20 м/с.

В Карагандинской области ожидаются дожди, грозы и град, а в городе Караганда — осадки с грозами и градом, при усилении ветра до 15–20 м/с, при этом сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ночью ожидаются грозовые дожди и шквалы, днем — пыльные бури, а в городе Кызылорда прогнозируются ночные дожди с грозами; ветер местами усилится до 20 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидаются дожди, грозы и туман, в том числе в городе Актау, где днем прогнозируются грозы, а ночью и утром — туман; ветер до 20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области на севере и востоке прогнозируются небольшие дожди и грозы, а в городе Усть-Каменогорск ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с; сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай ожидаются кратковременные дожди и грозы, усиление ветра до 20 м/с, в том числе в городе Семей, где также сохраняется высокая пожарная опасность.

Таким образом, нестабильная погода с осадками, грозами, сильным ветром, пыльными бурями и локальным градом охватит значительную часть страны, при этом в ряде городов сохраняется высокая пожарная опасность и риск осложнений погодных условий.