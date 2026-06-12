Погода в Казахстане на 13–15 июня: грозы, сильные дожди и жара до +38°C
Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду с грозами, градом и шквалистым ветром, тогда как в ряде регионов температура воздуха поднимется до +38 градусов.
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В ближайшие дни погода в Казахстане останется контрастной. На большую часть страны окажут влияние атмосферные фронты, которые принесут дожди, грозы, усиление ветра и местами град.
По прогнозу синоптиков, 13 и 15 июня сильные дожди ожидаются в Костанайской области. 15 июня интенсивные осадки также прогнозируются в Мангистауской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях.
В течение всего периода на севере и северо-западе республики сохраняется вероятность града и шквалистого ветра. 15 июня такие явления возможны и на юго-западе страны.
Одновременно в ряде регионов ожидается сильная жара. Днем с 13 по 15 июня в Восточно-Казахстанской области и области Абай температура воздуха будет достигать +35…+38 градусов.
14–15 июня аналогичная жара прогнозируется в Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях и области Жетысу. 15 июня температура до +38 градусов ожидается и в Атырауской области.
Синоптики также предупреждают об усилении ветра практически по всей территории страны и рекомендуют жителям следить за обновлениями прогноза погоды.
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